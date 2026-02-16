Tokat'ta otomobil tarlaya düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Tokat'ta otomobil tarlaya düştü, sürücü yaralandı

Tokat\'ta otomobil tarlaya düştü, sürücü yaralandı
16.02.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilyurt'ta kontrolden çıkan otomobil tarlaya düştü, sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre V.K. idaresindeki 60 HK 878 plakalı Opel marka otomobil, Tokat'tan Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü V. K., ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Yeşilyurt, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, Tokat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tokat'ta otomobil tarlaya düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü IKBY Başkanı Barzani, YPG elebaşı Abdi ile görüştü
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir Noa Lang’a iki sürpriz talip Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip
İlber Ortaylı’dan korkutan haber Apar topar ameliyata alındı İlber Ortaylı'dan korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı
Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı Sakin sakin maç izlerken hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı
Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Jeffrey Epstein mağduru kadın canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

13:32
İran’dan Türkiye’ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
11:56
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda İşte masadaki zam oranı
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 14:09:55. #7.11#
SON DAKİKA: Tokat'ta otomobil tarlaya düştü, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.