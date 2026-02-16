Tokat\'ta otomobil tarlaya düştü, sürücü yaralandı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak tarlaya düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre V.K. idaresindeki 60 HK 878 plakalı Opel marka otomobil, Tokat'tan Yeşilyurt ilçesi istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü V. K., ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT