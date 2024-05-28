Tokat\'ta Şiddetli Yağmur ve Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi

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Tokat'ta akşamüstü etkisini artıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı, su taşkınlarına yol açarak tarlaları ve ekili alanları vurdu. Ağaçlardaki meyveler büyük zarar görürken, tarım arazilerinde hasar oluştu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde akşamüstü şiddetini artıran yağmur ve dolu yağışı, bölgeyi olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran yağış, su taşkınlarına yol açtı. Tarlaları su basarken, normalde ırmak olmayan yerlerden oluk oluk su aktı. Yağışların ardından ağaçlardaki meyveleri dolu vurdu ve büyük hasar meydana geldi. Bölge halkı, ani bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağmur ve dolu, tarım arazilerinde ciddi zarara neden oldu. Çiftçiler, özellikle dolunun ağaçlardaki meyvelere büyük zarar verdiğini belirtti. Su taşkınları ise ekili alanları etkileyerek üretim kaybına yol açtı. - TOKAT