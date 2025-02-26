Tokat'ta Trafik Denetimleri: 106 Milyon TL Ceza - Son Dakika
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Tokat'ta Trafik Denetimleri: 106 Milyon TL Ceza

Tokat\'ta Trafik Denetimleri: 106 Milyon TL Ceza

Tokat'ta 2 ayda 186 bin 400 araç denetlendi, 106 milyon TL'yi aşan ceza kesildi. Denetimler sürecek.

26.02.2025 14:10
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Tokat'ta 2 ayda yapılan trafik denetimlerinde 186 bin 400 araç kontrol edilirken, 106 milyon TL'yi aşan para cezası kesildi.

Tokat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, kentte asayiş, güvenlik ve trafik denetimleri gerçekleştirdi. 1 Ocak- 25 Şubat 2025 tarihleri arasında trafik denetimlerinde dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Yapılan denetimlerde toplam 186 bin 400 araç kontrol edilirken, 35 bin 578 araca çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere toplam 106 milyon 708 bin 405 TL tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, 987 araç trafikten men edilirken, 365 sürücünün ehliyetine de el konuldu. Tokat Valisi Abdullah Köklü trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tokat'ta Trafik Denetimleri: 106 Milyon TL Ceza - Son Dakika

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