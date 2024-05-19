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Tokat'taki patlamaya yardım eden bir kişi sağlık kontrolüne çıkartıldı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde 5 jandarma personeli ile 2 sivilin yaralandığı bağ evindeki patlamaya yardım ettiği iddia edilen şahıs, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evine kurduğu düzenekle 5 jandarma personeli 2 sivilin yaralanmasına neden olan olayla ilgili gözaltına alınanlardan Turgay Ö., JASAT tarafından sağlık kontrolüne çıkartıldı. Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından şüpheli tekrar ilçe jandarma karakoluna götürüldü. Turgay Ö., hastane çıkışı gazetecilerin "Bomba düzeneğini siz mi yaptınız?" sorusuna ise cevap vermedi.

El yapımı patlayıcıyı yaptığı iddia edilen İsmail G'ye yardım ettiği tahmin edilen Turgay Ö, önceki gün akşam yapılan operasyonla Samsun'da yakalanarak Tokat'a getirilmişti.

Öte yandan el yapımı bomba düzeneği yaptığı iddia edilen İsmail G'nin eski askeri personel olduğu öğrenildi. İsmail G'nin bağ evi sahibi Ahmet K. ile aralarında bulunan husumet nedeniyle düzeneği kurduğu tahmin ediliyor.

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