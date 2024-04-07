Tosya'da Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Tosya'da Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Tosya\'da Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D100 karayolunda meydana gelen kazada, bir hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

07.04.2024 10:50  Güncelleme: 10:52
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.U. idaresindeki 37 ACA 503 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerler çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tosya'da Hafif Ticari Araç Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika

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