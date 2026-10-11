Trabzon Akçaabat\'ta tırı sollamak isteyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Trabzon Akçaabat'ta tırı sollamak isteyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tırı sollamak isteyen motosiklet sürücüsü, kontrolden çıkıp tırın altına girince olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi Seragölü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Derecik istikametine doğru seyreden Mustafa Kahriman (43) yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen F.Ç. (48) idaresindeki tırı sollamak istedi. Sollama esnasında kontrolden çıkan motosiklet, tırın altına girdi. Çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan evli ve üç çocuk babası Kahriman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından tır sürücüsü F.Ç. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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