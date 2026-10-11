Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı - Son Dakika
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Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

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Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş\'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı
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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor maçının 82. dakikasında Dusan Vlahovic, Emir Ortakaya'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Beşiktaş penaltı bekledi. Eski hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın hakeminin bu pozisyona penaltı kararı verilmesi gerektiğini ifade ederken, Ali Gültiken ise kırmızı kart ve penaltı çıkması gerektiğini savundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 2-1 yenerek puanını 15'e yükseltti ve ligde ikinci sıraya yükseldi.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Beşiktaş, mücadelenin 82. dakikasında penaltı bekledi. Sırp golcü  Dusan Vlahovic, topsuz alanda Emir Ortakaya ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Siyah-beyazlılar, rakip oyuncunun Vlahovic'in yüzüne vurduğunu belirterek penaltı itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi. 

FIRAT AYDINUS: "PENALTI!"

Pozisyonu değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus, pozisyonun penaltı olduğunu ifade ederek, "82. dakikada Emir'in Vlahovic'e yaptığı eylem ceza sahası dışında başlayıp ceza sahası içinde devam ederek sona eriyor. Penaltı kararı verilmeliydi. Hakem, pozisyonu VAR monitöründe izleyerek eylemin kurallara aykırı el-kol kullanımı mı yoksa şiddetli hareket mi olduğunu değerlendirmeli ve buna göre gerekli disiplin cezasını vermeliydi. Bence illegal el kol kullanımı Sarı kart-Penaltı." yorumunu yaptı.

ALİ GÜLTİKEN: "PENALTI VE KIRMIZI KART''

Yayıncı kuruluşta açıklama yapan Ali Gültiken de pozisyona yorum yaparak, "Kurallar mı değişti? Futbolda tokat atmak serbest mi oldu? Vlahovic'e atılan bir tokat var. Sanki hiçbir şey olmamış gibi oyun devam edildi. Bir oyuncuya tokat atmak, kırmızı kart demektir. Penaltı ve kırmızı kart." sözlerini sarf etti. 

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SON DAKİKA: Fırat Aydınus ve Ali Gültiken, Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonu yorumladı - Son Dakika
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