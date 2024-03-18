3.Sayfa

Trabzon'da şüpheli ölüm

Genç kız deniz kenarında ölü bulundu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu. Cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel'e ait olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar İlçesi Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler deniz kenarındaki cesedi bulunduğu yerden çıkartırken, cesedin 19 yaşında Rezzan Yel isimli genç kıza ait olduğunu belirledi. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Kahramanmaraşlı bir depremzede olduğu öğrenilen genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.