Trabzon merkezli siber soruşturmada 6 ilde operasyon, 22 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon merkezli siber soruşturmada 6 ilde operasyon, 22 şüpheli gözaltına alındı

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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6 ilde eş zamanlı düzenlenen iki siber suç operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen iki farklı siber suç soruşturması kapsamında, 6 ilde eş zamanlı dev bir operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen baskınlarda toplam 22 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerinin uzun süreli fiziki ve teknik takibi sonucunda 20 Ekim 2026 sabahı düğmeye basıldı.

Hesapları kiralayıp yasa dışı bahis ağı kurmuşlar

İlk soruşturmada, şüphelilerin Trabzon başta olmak üzere Türkiye genelinde kişilere ve şirketlere ait banka hesapları ile GSM hatlarını kiralayarak devasa bir yasa dışı bahis ağı oluşturdukları tespit edildi. Suçtan elde ettikleri gelirleri aklayan ve örgütlü şekilde hareket eden şebekeye yönelik Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun illerindeki 19 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta bir dijital cephanelik ele geçirildi. Aramalar neticesinde; 12 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 3 adet bilgisayar, 4 hard disk, 4 SSD, 7 flash bellek, 6 hafıza kartı, 18 adet banka kartı, bilgisayar kasasına gizlenmiş 1 adet POS cihazı, 3 adet çek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Oto yedek parça ilanıyla vatandaşları dolandırdılar

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir diğer teknik takip sırasında ise bilişim sistemlerini kullanarak vatandaşları mağdur eden başka bir şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin internet üzerinden "oto yedek parça" satışı adı altında ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve bu yolla kara para akladıkları belirlendi.

Eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerinin belirlenmesinin ardından, İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 3 SIM karta el konuldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, gözaltına alınan toplam 22 şüphelinin adli işlemlerinin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkOperasyon3. SayfaTrabzonGüncelSon Dakika

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