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Trafikte akıcı yoğunluk devam ediyor

DÜZCE - Kurban bayramını memleketlerinde geçirmek için yola çıkan vatandaşlar Düzce geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili okullarda ki karne töreninin ardından başladı. Milyonlarca sürücü bayramı memleketlerinde geçirmek için direksiyon başına geçti. İstanbul istikametinden Ankara istikametine gidenlerin geçiş güzergahı olan Düzce'de hem Anadolu Otoyolu'nda hem de D-100 karayolunda akıcı trafik devam ederken, trafiğe çıkışı yasaklanan büyük araçlar trafiği rahatlattı.