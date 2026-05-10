Traktör Devrildi, Çiftçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık tarlasını sürmek isteyen çiftçi, traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Nizip ilçesi Kocatepe Tılfar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık tarlasını sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Palamut (55), traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralandı. Kazayı gören yakınlarının durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Palamut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Palamut'un cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP