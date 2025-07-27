Trump'ın Ateşkes Çağrısı, Gerginliği Azaltamadı - Son Dakika
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Trump'ın Ateşkes Çağrısı, Gerginliği Azaltamadı

Trump\'ın Ateşkes Çağrısı, Gerginliği Azaltamadı
27.07.2025 11:43
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Tayland ve Kamboçya, Trump'ın ateşkes önerisine rağmen sınırda saldırılar düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayland ve Kamboçya liderleri ile iki ülke arasında ateşkes sağlanmasına ilişkin gerçekleştirdiği görüşmeden saatler sonra taraflar, birbirlerini sınır bölgesinde yeni saldırılar düzenlemekle suçladı.

Güneydoğu Asya ülkeleri Kamboçya ve Tayland arasındaki gerginlik, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes çağrılarına rağmen devam ediyor. Taraflar bugün erken saatlerde yaptıkları açıklamalarda, birbirlerini topçu saldırı gerçekleştirmekle suçladı. Kamboçya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tayland'ın sınır hattında bazı bölgelerde topçu saldırıları düzenlediği ve kara saldırıları başlattığı söylendi. Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Maly Socheata, ülkedeki tarihi tapınakların ağır topçu ateşiyle hedef alındığını söylerken, Tayland'ın Kamboçya'nın sivilleri hedef almakla suçladığı açıklamalarını da reddetti.

Tayland ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Kamboçya'nın sivil yerleşim yerlerinin yakınları dahil bazı noktalara topçu saldırıları düzenlediği, buna karşı uzun menzilli roket atarların seferber edileceği belirtildi.

Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai de açıklamasında, "Askerler, hükümet halk için herhangi bir tehlike olmadığına dair net bir anlaşmaya varana ve istediğimiz barışı sağlamak için ülkenin çıkarlarını koruyana kadar, işlerini tam gaz sürdüreceklerdir. Taylandlılar endişelenmesin" dedi.

Trump: "Ateşkes üzerinde çalışmayı kabul ettiler"

Trump, dün Kamboçya ve Tayland liderleri ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasında, "Kamboçya Başbakanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim ve kendisine Tayland'ın Başbakanı ile yaptığım görüşmeleri aktardım. Her iki taraf da derhal bir ateşkes ve barış istiyor. Ayrıca ABD ile 'Ticaret Masasına' geri dönmek istiyorlar ki, bu bizim açımızdan savaş durana kadar uygun değildir. Hemen bir araya gelip hızlıca bir ateşkes ve nihayetinde barış üzerinde çalışmayı kabul ettiler. Her iki ülkeyle ilgilenmek benim için bir onurdu" demişti.

Tayland tarafından yapılan açıklamada "ABD Başkanına minnettar olsak da Kamboçya sivillerimizi hedef alırken ateşkes görüşmelerine başlayamayız" denilmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ise karşılıklı suçlamalar öncesinde yaptığı açıklamada, "Kamboyça, Saygıdeğer Başkan Trump'ın iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında acil ve şartsız ateşkes sağlanması çağrısını hoşgörü ile karşıladı" ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında 4 gündür devam eden sınır çatışmalarında ölü sayısı 13'ü Taylandlı, 8'i Kamboçyalı sivil olmak üzere 30'u geçerken, 140 binden fazla kişi ise çatışma bölgesinden tahliye edildi.

Ülkeler arasında 817 kilometrelik kara sınırları boyunca sınırların belirlenmemiş olduğu noktalar konusunda tartışmalar yıllardır devam ediyor. Bu tartışmaların merkezinde, eski Hindu tapınakları Ta Moan Thom ve 11'nci yüzyıldan kalma Preah Vihear'ın mülkiyeti de yer alıyor. - BANGKOK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trump'ın Ateşkes Çağrısı, Gerginliği Azaltamadı - Son Dakika

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