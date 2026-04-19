Tunceli'de Okul Güvenliği Artırıldı

Tunceli'de okulların güvenliği için güvenlik önlemleri artırıldı.

Tunceli'de okul güvenliği içi geniş güvenlik önlemleri alındı. Edinilen bilgiye göre kent genelinde okullara giriş ve çıkışların polis gözetiminde olacağı, okullarda artık randevu sistemi uygulanacağı ve randevusu olmayan kişilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı, nöbetçi öğretmenlik sistemi kapsamında öğrencilerin gün içerisinde düzenli olarak gözlemleneceği ve okul içi disiplin ile güven ortamının kesintisiz şekilde sürdürüleceği öğrenildi. Kent genelinde okul güvenliği konusunda herhangi bir güvenlik tehdidinin bulunmadığı ve siber ekiplerin 7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. - TUNCELİ