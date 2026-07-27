Tünelde Şerit İhlali: Motosiklet Kazadan Kurtuldu

Artvin'de tünel içinde şerit ihlali yapan otomobil, aynı yönde seyreden motosiklete temas etti. O anlar motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Cankurtaran Tüneli'nde sollama yapan bir otomobil, aynı yönde seyreden motosikletin sol gidonuna temas etti. Temasın etkisiyle motosiklet kısa süreli sarsılırken, sürücü motosikletini kontrol altında tutarak olası bir kazayı önledi. Otomobil sürücüsünün ise olayın ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Yaşanan anlar motosiklet sürücüsünün aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin motosiklete temas ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili görüntülerin delil olarak değerlendirilebileceği öğrenildi.