Tunus'ta Mülteci Botu Protestoları

Tunus'un sahil kasabası Ben Guerdane'den İtalya'ya doğru yola çıkan ve Akdeniz açıklarında batan mülteci botunda 12 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine arama çalışmalarının hızlandırılmasını isteyen Tunuslular sokaklara döküldü.

Tunus'un sahil kasabası Ben Guerdane'den İtalya'ya ulaşmak üzere yola çıkan botun batması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetmişti. Yalnızca bir kişinin kurtulduğu olayda kayıpları arama çalışmalarının yavaş devam etmesi üzerine sokaklar karıştı. Yaşanan can kayıpları ve devam eden arama kurtarma çalışmalarına öfkelenen onlarca kişi Ben Guerdane'de sokaklara akın etti. Protestocular, lastik yakıp ve yolları kapatırken polis ise kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Protestocular, daha iyi yaşam şartları ve ekonomik kalkınma talep ederek, fırsat eksikliğinin ve yıllarca süren dışlanmanın gençleri daha iyi bir yaşam arayışı içinde Avrupa'ya tehlikeli deniz yolculuklarına ittiğini söyledi.

Denizde yaklaşık 48 saat sürüklenen bir kişi hayatta kalabildi

İtalya'ya gitmek üzere yola çıkan bot cuma günü akşam saatlerinde Zarzis açıklarında batmıştı. 15 kişinin bulunduğu botta, denizde yaklaşık 48 saat sürüklenen ve ticari bir gemi tarafından kurtarılan sadece bir kişi hayatta kalmıştı. Tunus Ulusal Muhafızları, Pazar günü itibarıyla 12 kişinin cesedinin bulunduğunu açıklamıştı. Teknede bulunan 15 kişiden 14'ünün Ben Guerdane'den bir kişinin ise Zarzis'ten olduğunu bildirilmişti.

Tunus'ta 2018'de bir göçmen teknesinin batması sonucu 100'den fazla kişi ölmüş veya kayboldu. Bu olay, dönemin İçişleri Bakanının görevden alınmasına yol açmıştı. 2022'de Zarzis'te de bir başka göçmen teknesinin batması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetmiş ve haftalarca süren protestolara neden olmuştu.

Tunus'un güneydoğu kıyıları, İtalyan adası Lampedusa'ya 145 kilometre uzaklıkta bulunuyor.