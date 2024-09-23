Türkeli\'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Furkan Yılmaz idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi Alfa Gıda mevkiinde U dönüşü yapan Okan Şentürk idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Yılmaz yaralanarak, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının ayağında kırık olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP
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