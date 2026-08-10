Filyos'ta kaybolan Suriyeli genç için arama sürüyor - Son Dakika
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Filyos'ta kaybolan Suriyeli genç için arama sürüyor

Filyos\'ta kaybolan Suriyeli genç için arama sürüyor
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Zonguldak Filyos'ta denize giren 15 yaşındaki Suriyeli Muhammet Şemali, dalgalar arasında kayboldu. Arama çalışmaları ikinci gün havadan, karadan ve denizden devam ediyor. Valilik, olumsuz deniz şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamıştı.

Zonguldak'ın Filyos beldesinde girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu 15 yaşındaki Muhammet Şemali'yi arama çalışmaları ikinci gününde havadan ve karadan devam etti.

Ankara'dan tur ile Zonguldak'a gelen 16 yaşındaki Muhammet Şemali, serinlemek için Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde denize girdi. Dalgalar arasında zor anlar yaşayan Şemali'yi kurtarmak isteyen bir yakını da boğulma tehlikesi geçirdi. Yaralı kurtulan yakını A.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler denizden ve karadan Şemali için arama kurtarma çalışması başlattı. Gün boyu devam eden çalışmalar gece boyu da karadan devam etti. Bu sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte jandarma, polis ve AFAD ekipleri karadan, denizden ve havadan çalışmalarını sürdürdü.

Arama çalışmalarında gönüllü olarak yer alan Doğukan Bayrak, "Dün akşam kaybolan vatandaş için jandarma arama kurtarma timi 17.00'den beri aramalarını yapıyor. Polis, AFAD geldi. Dün geceden beri biz de vatandaş olarak yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım bulunur" diye konuştu.

Şemali'ye ait herhangi bir ize rastlanmazken 3 bot, 2 dron, 36 personelin bölgedeki çalışması sürüyor.

Öte yandan Zonguldak Valiliği 9 - 10 Ağustos tarihleri arasında olumsuz deniz şartları sebebiyle il genelinde denize girişleri yasaklamıştı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Suriye, Filyos, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Filyos'ta kaybolan Suriyeli genç için arama sürüyor - Son Dakika

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