Tuşba\'da Ahır Yangını Korkuttu

Van'ın Tuşba ilçesinde bir ahırda çıkan yangın mahallede büyük paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ve mahallelinin çabasıyla ahırdaki 3 inek telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı ermişler Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ahırda yangın çıktı. Dumanları fark eden mülk sahibi ve komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Tuşba ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 araç sevk edilerek yangına müdahale edildi. Ahırdan yükselen yoğun duman ve alevler mahallede paniğe neden olurken, içeride bulunan 3 inek vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin çabasıyla son anda dışarı çıkarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - VAN