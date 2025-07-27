Tuşba\'da Yangın Zorlu Mücadeleyle Söndürüldü

Van'ın Tuşba ilçesine ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu söndürüldü. İtfaiye aracı bölgeye gidemeyince yangına küreklerle müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayanis Mahalesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Yangın bölgesine araç giremeyince itfaiye erleri ile vatandaşlar kürekle yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası yangın söndürüldü. - VAN