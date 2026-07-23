Ukrayna'nın Kırım ve Voronej Saldırıları: İki Ölü - Son Dakika
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Ukrayna'nın Kırım ve Voronej Saldırıları: İki Ölü

23.07.2026 10:39
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Ukrayna'nın Kırım ve Voronej'deki saldırılarında iki kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Ukrayna güçlerinin Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası ile Moskova'nın güneyindeki Voronej kentine düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki bölgelere saldırı düzenledi. Rusya'nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nda düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk olmak üzere dört kişi de yaralandı. Kırım medyası, Feodosya (Kefe), Sivastopol ve Yalta kentlerinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İnsansız hava araçlarının (İHA) Sivastopol dışındaki Balıklava Termik Santrali yakınlarındaki Rus hava savunma mevzilerini hedef almış olabileceği aktarıldı.

Ukrayna ordusunun saldırıları sırasında Voronej kentine bir insansız hava aracının enkazı düştü. Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, İHA enkazının üç yaşındaki bir çocuğun bulunduğu evde yangına yol açtığını ve çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Gusev, olayda bir kişinin yaralandığını, bir deponun çatısı ile çok sayıda binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Ukrayna'ya ait 223 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. - KIRIM

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kırım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın Kırım ve Voronej Saldırıları: İki Ölü - Son Dakika

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