Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod kentine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Gladkov, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Gladkov, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ise sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.
Sabah saatlerinde petrol rafinerilerini vurmuştu
Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti. - BELGOROD
Son Dakika › 3.Sayfa › Ukrayna Ordusu Rusya'nın Belgorod Kentine Saldırdı: 2 Ölü - Son Dakika
Zonguldak'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen D.K (46) isimli kadın, evinin banyosunda iple boynundan asılmış halde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kadının cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan ASAŞ Alüminyum Fabrikası'nda kopan malzeme yüklü sepet 24 yaşındaki işçinin üzerine düştü. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren gencin, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki araç çarpıştıktan sonra ticari taksi alev aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile ilçe minibüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Üsküdar Sahil'de seyir halinde olan konteyner yüklü vinç, yol üzerindeki demir platforma çarptı. Çarpmanın etkisiyle platform yola devrildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, sahil yolu tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen platformu kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise yolun yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olduğunu belirtti.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücutlarında yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, evin salon bölümündeki sobadan çıktığı tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan kişiler Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken evin birinci katının salon ve mutfak tarafı tamamen yandı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hakkında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş kapsamlı bir çalışma sonucunda hükümlünün saklandığı ikameti tespit etti ve operasyon düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Mardin'de görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Uğur Keskin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kazada yaralanan eşi ise tedavi altına alındı. Keskin'in cenazesi memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesinde defnedildi.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı ve 21 TT 0937 plakalı hafif ticari taksi alev aldı. Kazada yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları incelemeler devam ediyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Samet Bulut'u öldürüp intihar süsü verdikleri suçlamasıyla yargılanan eşi Penbe Bulut, kızı Ayşegül Bulut ve kızının erkek arkadaşı Mehmet Karadağ, suçlarının sabit olmaması nedeniyle beraat ettiler. Karar sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararı üst mahkemeye taşıdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinsel istismar ve hürriyetini yoksun bırakma suçlarından 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Zafer Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Firar hükümlü, Pınar mahallesinde saklandığı evde yakalandı ve tutuklandı.
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