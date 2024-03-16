Ukrayna Ordusu Rusya'nın Belgorod Kentine Saldırdı: 2 Ölü - Son Dakika
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Ukrayna Ordusu Rusya'nın Belgorod Kentine Saldırdı: 2 Ölü

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda ayrıca 3 kişi yaralandı. Ayrıca, Ukrayna'ya ait bir İHA'nın Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Öte yandan, Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ve Novokubyshev rafinerilerini hedef aldı.

16.03.2024 14:19  Güncelleme: 14:20
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun sınırdaki Belgorod kentine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Gladkov, saldırıda bir erkek ve bir kadının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını aktardı. Gladkov, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının (İHA) ise sınıra yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Glotovo köyünde bir araca isabet etmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.

Sabah saatlerinde petrol rafinerilerini vurmuştu

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov ise Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurmuştu. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde yangın çıkarken, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırı ise engellenmişti. - BELGOROD

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ukrayna Ordusu Rusya'nın Belgorod Kentine Saldırdı: 2 Ölü - Son Dakika

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