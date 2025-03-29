Uludağ'da Otel Yangını: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Uludağ'da Otel Yangını: 4 Kişi Tutuklandı

Uludağ\'da Otel Yangını: 4 Kişi Tutuklandı

Uludağ'daki yangında milli kayakçı Usta ailesinin yaşamını yitirmesi sonrası 4 kişi tutuklandı.

29.03.2025 00:21
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Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ile babası eski milli kayakçı ve kayak hocası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Dün sabaha karşı Uludağ Birinci Oteller Bölgesi'nde bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında dün otel müdürü Tekin D. gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile kapalı alanda yapılan mangal sonrası söndürülmeden açıkta bırakılan közler nedeniyle yangına neden oldukları iddia edilen otel çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

5 kişiden 4'ü tutuklandı

Aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanı bulunan 5 kişi tutuklama talebi, otel mülk sahibi 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uludağ'da Otel Yangını: 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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