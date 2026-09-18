Uludağ\'da yiyecek arayan tilkiye vatandaşlar cips verdi

Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden Uludağ'da yiyecek arayan bir tilki, vatandaşların yanına kadar geldi. Aç olduğu görülen tilkiyi fark eden vatandaşlar, ellerindeki cipslerden vererek hayvanı besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Uludağ'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yiyecek arayan bir tilki insanlara aldırış etmeden vatandaşların bulunduğu alana yaklaştı. Aç olduğu gözlenen tilki, çevrede bir süre yiyecek aradı. Tilkinin yanlarına kadar gelmesi üzerine vatandaşlar, hayvanı ellerindeki cipslerle beslemeye başladı. Kendisine uzatılan cipsleri yiyen tilki, bir süre vatandaşların yanında kaldı. Vatandaşların tilkiye yiyecek verdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.