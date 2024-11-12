Uludağ Zirvesindeki Aşınma Tehlikesi

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Uludağ'ın zirvesi çöküyor

Böyle giderse Uludağ yıllar içerisinde daha alçak bir dağ haline dönüşecek

Uludağ'ın zirvesinde saatlerce yürüdü, drone takip etti....

Drone görüntüleri zirvedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru yaşanan aşınmanın geldiği seviyeyi gözler önüne serdi

Bursa'lı dağcının drone ile zirve yürüyüşünden ilginç görüntüler

BURSA - Uludağ'ın zirvesinde çekilen drone görüntüleri dağın zirvesinin her geçen gün biraz daha eridiğini gözler önüne serdi. Zirvedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru yaşanan aşınma sebebiyle uzmanlar yıllar içerisinde Uludağ'ın daha alçak bir dağ haline dönüşeceğini belirtti.

Bursalı dağcının saatlerce süren zirve yürüyüşü, kendisini takip eden drone tarafından da anbean görüntülendi.

2514 metre yükseklikteki Uludağ'ın bulutları delen zirvesi, hem yaz hem kış efsanevi görüntüsüyle yıllardır bir çok hikayeye konu oldu. Türkiye'de kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri olan Uludağ, 2,543 metrelik yüksekliği ile Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı. Bursa sınırlarında bulunan Uludağ, ülkemizin en büyük doğa sporları ve kış turizmi merkezi.

Genişliği 15-20 km, uzunluğu ise 40 km'lik bir alanı kaplayan Uludağ'ın Bursa'ya bakan tepeleri kademeli bir görünüm sergilerken, Orhaneli'ne bakan tepeleri ise düz ve dik bir yapı gösteriyor. Bölgenin en yüksek tepesi olan ve Uludağ Tepe ya da Karatepe olarak adlandırılan zirve 2,543 metre yüksekliğe sahip. Oteller bölgesinden rahatlıkla görülen ve yaygın olarak yanlış bilinen ve dağın zirvesi zannedilen Keşiştepe 2,486 metre yükseklikte.

Doğa sporları ve birçok farklı aktivitenin rahatlıkla gerçekleştirilebildiği Uludağ'ın çevresinde Sarıalan, Kirazlıyayla, Kadıyayla, Softaboğan yaylaları bulunuyor. Kayak, trekking, oryantiring, kamping gibi etkinliklerin yapılabildiği ve özellikle kış aylarında ziyaretçi sayısının arttığı dağ ve çevresi ülkemizin en çok tanınan turistik merkezlerinden biri.

Dağ sporu ile uğraşanların 4 mevsim uğrak yeri olan Uludağ, trekking yürüyüşü yapanlarında ilgi odağı. Oteller bölgesinden yürüyüşe başlayan doğa sporcuları, maden yolundan göller bölgesine ulaşıyor. Alternatif güzergah olarak ise Alaçam Mahallesinden tırmanış gerçekleştirip 3 saat boyunca orman içinden yürüyerek göller bölgesine oradan da zirveye ulaşıyorlar.

Uludağ'ın zirvesi her geçen gün aşınıyor

Bölgenin en yüksek tepesi olan 2,543 metre yüksekliğe sahip Kara tepe diğer adlarıyla Uludağ tepe yada Zirve tepedeki sırt hattında kuzeyden batıya doğru sürekli bir aşınma yaşanıyor.

Uzmanlar aşınma sebebiyle yıllar içerisinde Uludağ'ın zirvesinin daha alçak bir hale dönüşeceğini belirtirken, Bursalı dağcı İsmet Şentürk'ün bölgeye yaptığı son yürüyüşünde drone ile kaydettiği görüntüler, zirvedeki aşınmanın boyutunu gözler önüne serdi. Saatler boyu süren yürüyüşünde kendisine bir tek takip modundaki dronun eşlik ettiği usta dağcı, zirvede yürümek sanki başka bir gezegende, ayda yürümek gibi bir şey kendinizi bulutların üzerinde görmek bambaşka bir duygu dedi.

Uludağ'ın zirvesindeki sırt hattının kuzeyden batıya doğru yağmur, fırtına, kar ve çığ gibi doğa olayları sonrasında sürekli aşındığını ve bu aşınmanın drone görüntülerinde de çok net bir şekilde görüldüğünü aktaran Şentürk, "Bu aşınma ve çöküntü sonrası 4 ayrı sirk bölgesi oluştu. Aşınma sürekli devam etmekte. Uzun yıllar sonra bu sırt hattı tamamen aşınıp Uludağ daha alçak bir dağ haline dönüşecek. Meydana gelen bu oluşumlar bize bu sonucu gösteriyor" dedi.

Drone eşliğinde yaptığı ve saatlerce süren zirve yürüyüşü hakkında da bilgi veren Şentürk, "Uludağ'ın o muhteşem sırt hattında yürümek, o sağlı sollu boşluğu düşündüğünüzde hiçte kolay değil. Sanki başka bir gezegende, ayda yürüyormuşsunuz hissine kapılıyorsunuz. Bu güzellikleri ancak doğa sporu ile uğraşan insanlar yaşama şansına sahip. Uludağ'ın bu bölgelerini tüm dağcılara tavsiye ediyoruz" diye konuştu.