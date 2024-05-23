Uluslararası Adalet Divanı, Meksika'nın ihtiyadi tedbir talebini reddetti

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Uluslararası Adalet Divanı, Meksika'nın Ekvador'a açtığı "büyükelçilik baskını" davasında Meksika'nın ihtiyadi tedbir talebini reddetti.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ekvador'un başkenti Quito'daki Meksika Büyükelçiliğine nisan ayındaki polis baskını sonrası Meksika tarafından açılan davada, Meksika'nın ihtiyadi tedbir talebini reddederek, bu ülkeye ait diplomatik misyonların korunması emri verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

UAD Başkanı Nevaf Selam, Ekvador'un mahkemeye mektup yoluyla ilettiği ve geçtiğimiz ay gerçekleştirilen duruşmalarda verdiği güvencelerin, Meksika'nın ihtiyadi tedbir talebinde ifade edilen endişeleri kapsadığını söyledi. Selam, "Mahkeme, Ekvador'un verdiği güvenceler göz önüne alındığında, ihtiyadi tedbir gerektiren bir aciliyet bulunmadığına hükmetmiştir" dedi.

Büyükelçilik baskını

Ekvador polisi, Meksika Büyükelçiliğine sığınan eski Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas'ı tutuklamak için 5 Nisan'da Meksika'nın Quito Büyükelçiliği'ne zorla girmişti. Büyükelçilik baskını, Meksika'nın yolsuzluktan iki defa hüküm giyen ve başka suçlamalarla karşı karşıya olan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Glas'a iltica hakkı tanıma kararı vermesinden saatler sonra gerçekleşmişti.

Bu olayın ardından Ekvador ile diplomatik ilişkileri kesen Meksika, Ekvador aleyhine diplomatik dokunulmazlıkları ihlal ettiği gerekçesiyle 11 Nisan'da Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açmıştı. Dava çerçevesinde Meksika, UAD yargıçlarından Meksika'nın Quito'daki diplomatik misyonlarının koruma altına alınması için ihtiyadi tedbir kararı çıkarılmasını talep etmişti. Meksika ayrıca Ekvador, "uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını ihlal ettiğini kabul ederek resmi bir kamuoyu özrü yayınlayana kadar" bu ülkenin BM üyeliğinin askıya alınmasını da talep etmişti. - LAHEY