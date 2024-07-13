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Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardım edemedi

Ümraniye'de korkutan yangın

İSTANBUL - Ümraniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olay 00.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki koruluk alan içinde meydana geldi. İddiaya göre park içinde bilinmeyen bir nedenle yanan bir çardaktaki kıvılcımdan çıkan yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.