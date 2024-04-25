Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu

Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu Ümraniye'de görevi başında seyir halindeyken virajı alamayan polis memuru E. B. kaza yaptı.

25.04.2024 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu

İSTANBUL - Ümraniye'de görevi başında seyir halindeyken virajı alamayan polis memuru E. B. kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Olay, Ümraniye İlçesi, Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 ay önce göreve başlayan polis memuru E.B., bugün akşam saatlerinde görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza da polis memuru kafasından ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Görevi esnasında şehit olan polis memuru E.B.'nin cesedi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, mesai arkadaşlarının şehit olduğunu duyan polis memurları hastaneye geldi.

Olayın yaşandığı sırada orada olan Metin Ata, "ben burada oturuyordum. Bı baktım patlama gibi bir ses geldi. Toz toprak kalktı. Baktım polis memuru yerde yatıyordu. Olay yerinde vefat etti. Sağlık ekipleri görürdü" dedi.

Kaynak: İHA

Ümraniye, Memur, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu - Son Dakika


22:01 Yeniden Refah’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Erbakan’ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme Yeniden Refah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan'ı çaya davet etmemesine fotoğraflı gönderme
21:46 Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı Öğrenci velisinden kadın öğretmene yumruklu saldırı
21:16 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye Sahalara Döndü
20:30 Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın
19:40 ABD’de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400’den fazla gözaltı var ABD'de Gazze protestoları ülkenin dört bir yanındaki üniversitelere yayıldı: 400'den fazla gözaltı var
00:00 Türkiye’de Toz Bulutları Nedeniyle Sarı Uyarı Yapıldı Türkiye'de Toz Bulutları Nedeniyle Sarı Uyarı Yapıldı
23:34 Kahramanmaraş’taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler Kahramanmaraş'taki depremde 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
22:50 İstanbul’da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu İstanbul'da motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
20:45 Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 1915 travmasını atlatmalıyız
19:15 Arama çalışmalarına ara verildi Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı Arama çalışmalarına ara verildi! Yaklaşık 1 yıldır kayıp olan ekonomistin ailesinden DNA örneği alındı
18:59 Konya’nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, Yeniden Refahlı belediye başkanı partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 00:11:02. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'de virajı alamayarak kaza yapan polis memuru şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement