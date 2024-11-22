UNIFIL Üssüne Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

UNIFIL Üssüne Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı

Lübnan'daki UNIFIL üssüne roketli saldırı düzenlendi, 4 İtalyan askeri hafif yaralandı.

22.11.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine bağlı Chama köyündeki üsse 2 roketli saldırı düzenlendiğini ve 4 İtalyan askerin hafif yaralandığını bildirdi.

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine bağlı Chama köyünde bulunan üslerine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün erken saatlerde Chama'daki Batı Bölgesi Karargahına 122 mm'lik 2 roket isabet etmiştir. Şu anda yaralanan 4 İtalyan barış gücü mensubu üs hastanesinde tedavi görmektedir. Neyse ki yaralananların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Muhtemelen Hizbullah ya da bağlantılı gruplar tarafından fırlatılan roketler, bir sığınağa ve uluslararası askerler tarafından kullanılan bir alana isabet ederek yakınlardaki altyapıya ciddi zarar verdi" denildi.

Saldırının ardından yapılardan birinin alev aldığı aktarılan açıklamada, "Yangın üs personeli tarafından hızla söndürüldü. Bu, Şama'daki UNIFIL üssüne bir hafta içinde düzenlenen 3'üncü saldırıdır. Tarafları UNIFIL mevzilerinin yanında çatışmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. BM tesislerinin ve personelinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNIFIL askerlerine yönelik her türlü saldırının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu vurgulanırken, "Güney Lübnan'da görev yapan barış gücü askerlerinin kasıtlı veya kazara hedef alınmasına, güvenliklerinin sağlanması ve uluslararası hukukun korunması için derhal son verilmelidir" denildi.

AB'den kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırının ardından, "UNIFIL'e yönelik yeni saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hizbullah tarafından 2 roketin fırlatılmasının ardından 4 İtalyan askeri yaralandı. UNIFIL'e yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır ve kabul edilemez bir ihlalidir ve durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa UNIFIL Üssüne Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
21:10 Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti’den geldi Kayyum kararının ardından ilk açıklama DEM Parti'den geldi
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
20:01 İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
08:32 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor 400 bin kişinin GSS prim borçları için af geliyor
08:19 Anderson Talisca, Fenerbahçe’ye ’’Evet’’ dedi Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye ''Evet'' dedi
08:17 Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı Narin Güran cinayetinde 3. kanlı delil ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 22:57:21. #1.12#
SON DAKİKA: UNIFIL Üssüne Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.