UNIFIL Üssüne Roketli Saldırı: 4 Asker Yaralı

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine bağlı Chama köyündeki üsse 2 roketli saldırı düzenlendiğini ve 4 İtalyan askerin hafif yaralandığını bildirdi.

UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Tire bölgesine bağlı Chama köyünde bulunan üslerine saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Bugün erken saatlerde Chama'daki Batı Bölgesi Karargahına 122 mm'lik 2 roket isabet etmiştir. Şu anda yaralanan 4 İtalyan barış gücü mensubu üs hastanesinde tedavi görmektedir. Neyse ki yaralananların hiçbirinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Muhtemelen Hizbullah ya da bağlantılı gruplar tarafından fırlatılan roketler, bir sığınağa ve uluslararası askerler tarafından kullanılan bir alana isabet ederek yakınlardaki altyapıya ciddi zarar verdi" denildi.

Saldırının ardından yapılardan birinin alev aldığı aktarılan açıklamada, "Yangın üs personeli tarafından hızla söndürüldü. Bu, Şama'daki UNIFIL üssüne bir hafta içinde düzenlenen 3'üncü saldırıdır. Tarafları UNIFIL mevzilerinin yanında çatışmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. BM tesislerinin ve personelinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNIFIL askerlerine yönelik her türlü saldırının uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu vurgulanırken, "Güney Lübnan'da görev yapan barış gücü askerlerinin kasıtlı veya kazara hedef alınmasına, güvenliklerinin sağlanması ve uluslararası hukukun korunması için derhal son verilmelidir" denildi.

AB'den kınama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise saldırının ardından, "UNIFIL'e yönelik yeni saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hizbullah tarafından 2 roketin fırlatılmasının ardından 4 İtalyan askeri yaralandı. UNIFIL'e yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır ve kabul edilemez bir ihlalidir ve durdurulmalıdır" açıklamasını yaptı. - BEYRUT