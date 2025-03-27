Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım'' - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım''

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! \'\'Çökmüş durumdayım\'\'

Şarkıcı Aydilge, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda fiziksel ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

27.03.2025 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendine has tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Aydilge, sağlık sorunlarıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce kalçasındaki labrum yırtığı sebebiyle ameliyat olan Aydilge, bu kez uzun süredir devam eden ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

PSİKOLOJİK OLARAK SOR BİR SÜREÇ YAŞIYOR

Hastane odasında çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydilge, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Bunca üzüntü arasında kendi derdimden bahsederek vaktinizi almak hiç istemezdim ama merak edenler için yazmak istedim. Uzun süredir tedavilere cevap vermeyen şiddetli ağrılarım nedeniyle yeni operasyonlar geçireceğim" ifadelerini kullandı. Hayranlarının desteğinden büyük moral bulduğunu belirten Aydilge, yaşadığı psikolojik çöküntüyü de şu sözlerle dile getirdi: "Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz."

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! 'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım'

Öte yandan, yalnızca kendi sağlığıyla değil, toplumsal olaylarla da ilgili mesajlar veren sanatçı, özellikle gençlerin taleplerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. "Şiddet uygulanmayıp saygı duyulması çok önemli. Provokasyon yapan, araya sızan, şiddet saçan kötü niyetli grupların da hemen ayrıştırılması lazım" diyerek birlik ve adalet çağrısında bulundu.

Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! 'Psikolojik olarak çökmüş durumdayım'

3-sayfa, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • 78908900:
    Şimdi bir kaç ÇOMAR gelir Erdoğan yüzünde der :))) 43 28 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    müzik şeytanın ruhunun gıdasıdır, nefsi azdırır, ruhu köreltir, bu yollara girenlerin sonunun böyle olması gayet doğal 14 30 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    allah iyiliğini versin kardeşim gepgenç insan 25 4 Yanıtla
  • Zafer El:
    kim bu çıkaramadım hangi ülkede ünlüydü acaba 12 9 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    ölüyen yürüler napsınlar kuran kurusnda erkek çocuklarımı bademlesinler ? 9 9 Yanıtla
  • Hakan ÖZTÜRK:
    Dünyayı sarsacak haber vay canına 7 5 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    pampa şöyle çek oldumu ???????? 2 1 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Nerede ne zaman ünlenmiş onuda yazsaydiniz bizde bilseydik 0 3 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Burak, sana düşünecek beyin verirdim ama inan elimde kalmadı, ülkenin durumunu biliyorsundur, satışlara yetişemiyoruz 0 1 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Burak, Seni nasıl bir fanusta yetiştirdiler bilmiyorum ama Kuran meali okuyup anlamaya çalışmanı tavsiye ederim. Çok sıkıntılı bir durumdasın. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, Özel’in verdiği röportaja ateş püskürdü: Senin gramın ne Erdoğan, Özel'in verdiği röportaja ateş püskürdü: Senin gramın ne?
Jorge Jesus iddiası vardı Menajer Gardi’den Osimhen hakkında bomba açıklamalar Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in “boykot“ çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "boykot" çağrısına ilk tepki
Aykut Kocaman Süper Lig’e geri dönüyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor
Altın için kader tarihi Fiyatlar ya uçacak ya da çakılacak Altın için kader tarihi! Fiyatlar ya uçacak ya da çakılacak
Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Altın için kader tarihi Fiyatlar ya uçacak ya da çakılacak Altın için kader tarihi! Fiyatlar ya uçacak ya da çakılacak

09:14 Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti Otel yangınında Milli Kayakçı Berkin Usta da hayatını kaybetti
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
13:31 Altın için kader tarihi Fiyatlar ya uçacak ya da çakılacak Altın için kader tarihi! Fiyatlar ya uçacak ya da çakılacak
13:30 Aykut Kocaman Süper Lig’e geri dönüyor Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönüyor
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’in “boykot“ çağrısına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'in "boykot" çağrısına ilk tepki
13:18 Jorge Jesus iddiası vardı Menajer Gardi’den Osimhen hakkında bomba açıklamalar Jorge Jesus iddiası vardı! Menajer Gardi'den Osimhen hakkında bomba açıklamalar
13:17 Erdoğan, Özel’in verdiği röportaja ateş püskürdü: Senin gramın ne Erdoğan, Özel'in verdiği röportaja ateş püskürdü: Senin gramın ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 09:56:34. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı! ''Çökmüş durumdayım'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement