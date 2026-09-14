Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre ve Ünal Demir tutuklandı - Son Dakika
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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre ve Ünal Demir tutuklandı

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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Emek Emre ve Ünal Demir, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Avukat Emek Emre ve Ünal Demir, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 12 Eylül tarihinde 5 şüphelinin adresinde arama yapılmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Avukat Emek Emre ve Ünal Demir, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Emre ve Demir, hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı. Çağla Boz hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

Ünal Demir, Çağla Boz, Ev hapsi, 3. Sayfa, Magazin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre ve Ünal Demir tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre ve Ünal Demir tutuklandı - Son Dakika
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