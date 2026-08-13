Ordu’da denizde akıntıya kapılan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Ordu’da denizde akıntıya kapılan 3 kişi kurtarıldı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren 3 kişi akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren kişileri denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı.

Olay, Keş Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için denize giren Kamil Ş, Ayhan C. ve Zafer Ü., bir süre sonra akıntıya kapılarak denizde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kıyıdaki vatandaşlar, yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ve çevredeki vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu’da denizde akıntıya kapılan 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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