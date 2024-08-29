Ünye'de Pompalı Tüfekli Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Ünye'de Pompalı Tüfekli Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ünye\'de Pompalı Tüfekli Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanan pompalı tüfekli kavgada şans eseri yaralanan olmadı. İki grup arasında çıkan tartışma sonucunda çevreye ateş açan Mehmet A. ve babası İsmail A. polis tarafından gözaltına alındı. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

29.08.2024 21:00
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Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 grup arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada şans eseri yaralanan olmadı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Liseler Mahallesi Cerrahoğlu 3. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Murat D. evlerinin önünde erkek kardeşiyle beraber içki içen Mehmet A.'nın kalkmasını istedi. Evlerinin önünde içilmesini istemeyen Murat D., burada Mehmet A. ile bir süre tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmaya Mehmet A.'nın babası İsmail A. da katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan İsmail A. ile Murat D. yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

Bu sırada Mehmet A. evinden aldığı pompalı tüfekle çevreye peş peşe ateş etmeye başladı. Sesleri duyan etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın yaşandığı bölge Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekipleri tarafından kapatılırken, tüfekten çıkan 3 fişek incelenmek üzere ekipler tarafından alındı. Olay sonrası Mehmet A. ve babası İsmail A. polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananların olmadığı olay ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye'de Pompalı Tüfekli Kavga Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika

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