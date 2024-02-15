Ünye'deki Otele Silahlı Saldırıda Bulunan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Ünye'deki Otele Silahlı Saldırıda Bulunan 3 Kişi Tutuklandı

Ünye\'deki Otele Silahlı Saldırıda Bulunan 3 Kişi Tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan bir otele silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, şüphelilerin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve fişek bulundu.

15.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:02
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Ordu'nun Ünye ilçesinde bir otele silahı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Olay, 11 Şubat tarihinde Ünye ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 15 kişinin konakladığı 4 yıldızlı otele, motosiklet ile gelen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, olay yerinde boş kovanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren M.Ö. (35), U.G. (23) ve E.O. (35) isimli şüphelileri yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Ünye'deki Otele Silahlı Saldırıda Bulunan 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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