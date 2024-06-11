Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde patpat hırsızlığı olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde patpat hırsızlığı olayında 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde meydana gelen patpat hırsızlığı olayında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin çaldığı 3 tarım aracı ve tarım aletleri sahiplerine teslim edildi.

11.06.2024 18:33
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Ordu'nun Ünye ve Çaybaşı ilçesinde meydana gelen patpat hırsızlığı olayında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutulandı.

Olay, 2023 yılında Ünye ilçesinde bağlı Çatak ve Aydıntepe Mahallesi ile Çaybaşı ilçesinin Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patpat olarak tabir edilen 3 adet tarım aracı ve tarım aletlerinin çalınmasına yönelik şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma, Jandarma Asayiş Timleri (JASAT) ve Çaybaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, A.C.S. (27), Y.S. (26) ve S.Y. (33) isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.C.S. ve Y.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ele geçirilen 3 tarım aracı ile diğer malzemeler sahiplerine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde patpat hırsızlığı olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde patpat hırsızlığı olayında 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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