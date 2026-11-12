Uşak Banaz'da hastanede ölen 24 yaşındaki gencin kanında yüksek karbonmonoksit çıktı

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden gencin kanında yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildi.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı İslam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.S., evde abisi Hasan Can S.'yi (24) hareketsiz halde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Can S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, gencin kanında yapılan incelemelerde yüksek seviyede karbonmonoksit tespit edildiği öğrenildi.