Uşak Eşme\'de otomobil-traktör çarpışmasında 1 kişi yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Eşme-Alaşehir kara yolu Yeleğen beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. (69) yönetimindeki 64 EB 805 plakalı traktör ile U.K. (47) idaresindeki 43 KN 951 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü U.K. buradaki tedavisinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte seyreden traktörün sola dönüşe geçtiği sırada arkadan gelen otomobilin traktöre çarptığı görüldü.