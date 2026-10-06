Uşak polisi kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimini drone ve KGYS ile sürdürüyor - Son Dakika
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Uşak polisi kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimini drone ve KGYS ile sürdürüyor

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Uşak polisi kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimini drone ve KGYS ile sürdürüyor
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimleri KGYS ve drone desteğiyle sürdürüyor. Açıklamada, bu ihlallerin can güvenliğini doğrudan tehdit ettiği, denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtildi.

Uşak'ta trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kırmızı ışık ihlali ve emniyet kemeri kullanımına yönelik denetimler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve drone desteğiyle sürdürülüyor.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin kırmızı ışık ihlali yapıp yapmadığı ve emniyet kemeri kullanımı kontrol ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, kırmızı ışık ihlalinin ani çarpışma riskini önemli ölçüde artırarak ağır yaralanmalara yol açabileceği, emniyet kemeri kullanılmamasının ise kaza anında vücudun savrulması nedeniyle hayati tehlikeye neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ihlallerin sürücü ve yolcuların can güvenliğini doğrudan tehdit ettiği vurgulanarak, vatandaşların trafikte güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Uşak polisi kırmızı ışık ve emniyet kemeri denetimini drone ve KGYS ile sürdürüyor - Son Dakika
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