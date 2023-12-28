Uşak\'ta 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Uşak'ta piyasa değeri 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 1 miyon 800 bin değerinde olan 1 milyon 500 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK