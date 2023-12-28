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Uşak'ta 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Uşak'ta 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 800 bin değerinde olan 1 milyon 500 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

Uşak\'ta 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi
28.12.2023 - 11:23,
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Uşak'ta piyasa değeri 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 1 miyon 800 bin değerinde olan 1 milyon 500 bin bandrolsüz kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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Uşak, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uşak'ta 1 milyon 800 bin değerinde kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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