Uşak\'ta 4.7 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Uşak'ta piyasa değeri 5 milyon TL'ye yakın 4 milyon 750 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Tırın dorse kısmında yapılan aramada piyasa değeri 5 milyon TL'ye yakın, 3 milyon 750 bin kaçak dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı. - UŞAK