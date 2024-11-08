Uşak’ta Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi - Son Dakika
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Uşak’ta Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi

Uşak’ta Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi

Vali Aktaş, Uşak'taki güvenlik sorunları ve uygulamalar hakkında bilgiler verdi, 189 aranan şahıs yakalandı.

08.11.2024 11:54
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

189 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Ekim ayında toplam bin 530 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 89 oldu. Vali Aktaş, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 287 bin 920 şahıs sorgulanırken, 31 bin 237 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 29,6 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 189 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 158 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 19 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Vali Ergün, toplamda 113 olayda 86 koruyucu tedbir ve 168 önleyici tedbir uygulanarak 3 kişiye ise elektronik kelepçe takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 17 bin 228 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde 4 bin 731 kişi indirildiği açıklandı.

Göçmen Kaçakçılığı

Vali Aktaş, 2024 Ekim ayı içeresinde Göçmen Kaçakçılığına yönelik 6 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar çerçevesinde 8 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Okul Çevreleri ile Servis Araçları denetimi

Vali Aktaş, Ekim ayı içeresinde Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 497 ekip ve bin 383 personel ile 754 okul çevresi, 400 umumu açık alan, 186 okul servisi ve 12 bin 128 şahıs sorgulandığını belirtti.

Vali Aktaş sözlerine emniyet ve jandarma ekipleriyle beraber sürekli vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "Bin 200 emniyet teşkilatımız, 700 kişilik jandarma teşkilatımızla birlikte tüm hemşerilerimizin emrindeyiz. Günlük 180 ila 200 devriyemiz ilimizin her noktasında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapmaktadır. Her zaman görünür ve ulaşılabilirlik olmak en önemli önceliğimiz ve hassasiyetimizdir. Vatandaşlarımızı şunu bilmesini isterim ki, onların huzurunu, sükünu bozacak ve güvenini tehlikeye atacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz. Gözümüz, aklımız suçluların ve suçların takibinde olacaktır." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak’ta Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi - Son Dakika

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