Uşak'ta bir otomobilin bariyere çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza Uşak-İzmir karayolu Yenişehir köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.P. (43) idaresindeki 43 SH 940 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Y.P. (15), R.P. (10), Y.P. (8), H.Ö. (35) ve H.Ö. (36) kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - UŞAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Uşak'ta Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?