Uşak\'ta Orman Yangını Kontrol Altında

Uşak'ın Banaz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kısmen kontrol altına alındı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Yenice ve Paşacık köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan ise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 17 arazöz, 3 iş makinesi, 12 ilk müdahale aracı, 1 uçak, 7 helikopter ve 115 personel sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı.

Havanın kararmasının ardından hava müdahalesi sona ererken, karadan ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - UŞAK