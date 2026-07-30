Uşak'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Uşak'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak\'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta tırın devrilmesi sonucu sürücü nehir yatağına düşerek yaşamını yitirdi.

Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın bariyerlere çarptıktan sonra iki köprü arasına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, araçtan savrularak nehir yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak-İzmir karayolu Gediz 2 Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Çınar (48) idaresindeki 78 AAN 462 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, ardından iki köprü arasına devrildi. Kazanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü Gediz Nehri'nin yatağına düştü.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü İsmail Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çınar'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, 3. Sayfa, Uşak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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