Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Uşak\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 145 gram metamfetamin, 7 adet kullanımlık A4 ve 13 adet tarihi eser nitelikli sikke ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı ve adliye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 20:39
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Uşak'ta bir adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste yapılan arama sonucu 145 gram metamfetamin, 7 adet kullanımlık A4 ve 13 adet tarihi eser nitelikli sikke ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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