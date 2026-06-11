Uşak'taki Kazada Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
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Uşak'taki Kazada Baba ve Kızı Yaralandı

11.06.2026 22:10
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Uşak'ta otomobilin refüje çarpması sonucu baba ve kızı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü baba ve kızı ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Kıranköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.H. (55) idaresindeki 64 ADB 110 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü O.H. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan kızı N.H. (19) önce Eşme Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Yaşam, Baba, Uşak, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uşak'taki Kazada Baba ve Kızı Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Günay Duva Günay Duva:
    şunu söylemek lazım ki eğer sürücü kursu ve eğitim sistemlerimiz düzgün olsa bu tür kazalar çok daha az olurdu insanlar maalesef yeterli eğitim almadan direksiyona geçiyo ve sonra da böyle tablolar yaşıyo çünkü temel bilgileri ve refleksleri eksik oluyo 0 0 Yanıtla
  • Osman San Osman San:
    yine aynı şey yine refüj kazası yine yaralılar yine haberde filan hep böyle oluyor herkes yazıyo kimse çözüm getirmiyo çok sıkıcı oldu artık böyle haberler gördükçe içim kötü oluyo 0 0 Yanıtla
  • Ömer Akyüz Ömer Akyüz:
    vay be bu refüj kazaları her ay oluyor işte bi kere düzeltseler yolları da kaza olmaz böyle devam ederse başımıza ne gelecek bilmiyorum 0 0 Yanıtla
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