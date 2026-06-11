Uşak'taki Kazada Baba ve Kızı Yaralandı

Günay Duva:

şunu söylemek lazım ki eğer sürücü kursu ve eğitim sistemlerimiz düzgün olsa bu tür kazalar çok daha az olurdu insanlar maalesef yeterli eğitim almadan direksiyona geçiyo ve sonra da böyle tablolar yaşıyo çünkü temel bilgileri ve refleksleri eksik oluyo