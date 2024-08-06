Üsküdar\'da Otomobil Kaza Yaptı

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Üsküdar'da seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, başka şeritten gelen araca çarptı. Aldığı çarpma darbesiyle kontrolden çıkan araç ise takla atarak durabildi.

Kaza, İstanbul Üsküdar ilçesi, TEM Otoyolu, Kısıklı Libadiye Kavşağı'nda saat 23.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, D.P. hakimiyetindeki Volkswagen marka 34 KTE 904 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak başka şeritten gelen Y.B. kontrolündeki Hyundai marka 34 BJR 814 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Y.B.'nin kontrolündeki araç takla attı. Otomobil sürücüsü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayı yapan sürücülere alkol testi yaptı. Kazada yaralanma vakası yaşanmadı. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL