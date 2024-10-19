Uyuşturucu kaçakçısı kadın, telefonundaki fotoğrafları güvenlik görevlisine gösterince yakayı ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu kaçakçısı kadın, telefonundaki fotoğrafları güvenlik görevlisine gösterince yakayı ele verdi

Uyuşturucu kaçakçısı kadın, telefonundaki fotoğrafları güvenlik görevlisine gösterince yakayı ele verdi

Brezilya'dan gelen 27 yaşındaki dört çocuk annesi Larissa Lins, Manchester Havalimanı'nda yakalandı. Lins, İngiltere'ye tatil için geldiğini iddia etti ancak yanlışlıkla telefonundaki uyuşturucu fotoğraflarını gösterince şüphelenildi. Detaylı aramada vücudunda ve sütyeninde 1 kilogram kokain bulundu. Lins, mahkemede suçunu kabul etti ve üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının bir kısmını çektikten sonra Brezilya'ya sınır dışı edilmesi bekleniyor.

19.10.2024 16:53
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Manchester Havalimanı'nda ilginç bir olay yaşandı. Brezilya'dan gelen 27 yaşındaki Larissa Lins, dört çocuk annesi bir kadın, ülkeye girişte yakalandı.

Lins, İngiltere'ye tatil için geldiğini iddia etti. Ancak, görevlilere telefonundaki fotoğrafları gösterirken, yanlışlıkla uyuşturucu görüntülerini de gösterdi. Bu, şüpheleri artırdı ve detaylı bir arama yapılmasına neden oldu.

Aramada, Lins'in vücudunda ve sütyeninde kokain peletleri bulundu. Toplam 99 pelet ele geçirildi, bu da yaklaşık 1 kilo kokaine denk geliyor. Bu miktardaki uyuşturucunun sokak değeri oldukça yüksek.

Mahkemede Lins suçunu kabul etti. Savunma avukatı, müvekkilinin çaresizlik içinde bu işe karıştığını, organize suçlular tarafından kullanıldığını söyledi. Lins'in pişman olduğunu ve ailesine dönmek istediğini belirtti.

Hakim, uyuşturucu kaçakçılığının ciddi bir suç olduğunu vurgulayarak Lins'i üç yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezasının bir kısmını çektikten sonra Brezilya'ya sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Bu olay, uyuşturucu kaçakçılığının riskleri ve sonuçları hakkında önemli bir ders veriyor. Aynı zamanda, uluslararası organize suç örgütlerinin, zor durumdaki insanları nasıl kullandığını da gösteriyor.

Türkiye'de de benzer olaylarla karşılaşılıyor. Bu tür haberler, gençleri ve aileleri uyuşturucu tehlikesine karşı uyarıyor ve yasal sonuçlar konusunda bilinçlendiriyor.

Uyuşturucu kaçakçısı kadın, telefonundaki fotoğrafları güvenlik görevlisine gösterince yakayı ele verdi

Birleşik Krallık, Güvenlik, Brezilya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Uyuşturucu kaçakçısı kadın, telefonundaki fotoğrafları güvenlik görevlisine gösterince yakayı ele verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Süleyman Yılmaz:
    Türkiye’de cezası 30 sene 2 1 Yanıtla
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