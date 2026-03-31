Uyuşturucu Operasyonu: 255 Şüpheli Yakalandı

31.03.2026 14:48
25 ilde düzenlenen operasyonda 255 kişi yakalandı, 3 milyon hap ve 325 kg uyuşturucu ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı, 25 ilde jandarma ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik icra edilen operasyonda 255 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin katılımıyla; sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca; 960 narkotik ve asayiş ekibi, 5 bin 760 personelin katılımıyla 25 ilde operasyonlar düzenlendi. 3 milyon 59 bin adet uyuşturucu hap ile 325 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 255 şüpheli yakalandı. 99'u tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
