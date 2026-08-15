Uyuşturucu Operasyonunda 71 Yaşında Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 71 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik 2 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda H.B.E. (71) ve H.Z. (68) isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 478 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, 110 gram esrar, 92 gram uyuşturucu yapımında kullanılan aseton, 14,50 gram sentetik cannabinoid, 7,40 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan mercan köşkü otu, 1 ila 1,5 metre arasında 5 adet hint keneviri ve 0,12 gram A-M 2201 maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.Z. ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakılırken, H.B.E. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.