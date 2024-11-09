Uyuşturucu Tır Şoförü Yakalandı

Tır şoförü uyuşturucu maddeyle yakalandı
KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu taşıyan tır şoförü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, yaptıkları çalışmalar dogrultusunda acı süs biberi dolu tır sürücüsünün D-100 kara yolu güzergahını kullanarak İstanbul'a uyuşturucu ve uyarıcı madde götüreceği istihbaratını aldı.
Bir süre takibe alınan tır Eskipazar D-100 kara yolunda durduruldu. Narkotik köpeğinin desteğiyle araçta yapılan aramada 991 gram metemfetamin ele geçirilirken sürücüsü gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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